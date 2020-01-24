"Соглашение соответствует интересам всех": участники СВПД намерены сохранить сделку

Новости мира:Страны-участницы СВПД выразили намерение сохранить "ядерную сделку".

Участники Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) согласились начать консультации экспертного уровня для поиска путей решения противоречий в имплементации этого документа.

Такая информация следует из заявления Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, которое он сделал после проведения двусторонних и многосторонних консультаций со всеми государствами-участниками СВПД. Текст соответствующего заявления обнародован на сайте Европейской службы внешних действий.

"Участники СВПД подтвердили намерение сохранить это соглашение, соответствующее интересам всех. Учитывая разницу в модальностях, стороны достигли согласия, что, учитывая сложность связанных проблем, больше времени требуется для их урегулирования. Все стороны согласились провести дискуссию на уровне экспертов для решения беспокойств относительно имплементации ядерного соглашения, как и по более широким последствиям выхода США из СВПД и возобновлении ими санкций, по поводу которых все участники СВПД выразили сожаление", - говорится в заявлении Высокого представителя ЕС.

Как уже сообщалось, 14 января министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании направили Высокому представителю ЕС, который председательствует в СВПД, официальное письмо с запросом на активацию предусмотренного "ядерным соглашением" механизма урегулирования споров, который предполагает рассмотрение выполнения Ираном собственных обязательств в рамках СВПД на заседании Совместной комиссии по урегулированию.

Совместная комиссия будет проводить регулярный обзор достигнутого прогресса. Следующая встреча этой структуры состоится в феврале 2020 года.