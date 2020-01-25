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Коронавирус уже в Европе: Во Франции сообщили о нескольких случаях заражения

Коронавирус уже в Европе: Во Франции сообщили о нескольких случаях заражения
11:23 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Власть Франции подтвердила три случая заболевания китайским коронавирусом.

Франция подтвердила в пятницу первые три случая заболевания коронавирусом из китайского города Ухань: два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Министр здравоохранения Франции Агнес Бузин сообщила, что власть подтвердила два случая заболевания, первые в Европе.

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В отдельном заявлении в пятницу министерство здравоохранения объявило о третий случай – речь шла о родственнике одного из уже заболевших пациентов. 

Большинство случаев и все случаи смерти до сих пор имели место в Китае, где официальные лица ввели строгие ограничения на поездки и общественные собрания.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус. 

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Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила вирус "чрезвычайной ситуацией в Китае", но не стала говорить про глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

От вируса уже умерли более 40 человек.

Бузин сказала, что официальной советом для тех, кто подозревает у себя вирус, есть не идти в больницу - чтобы избежать его распространения - а позвонить по специальному номеру, где им скажут, что делать.

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Все по теме:

Китай, Париж, Франция, Эпидемия, Заболевание, Ухань, Бордо, Коронавирус, Агнес Бузин.
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