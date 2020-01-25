Скачать
Суббота, 25.01.2020
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своем "последнем пункте" на посту президента
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своем "последнем пункте" на посту президента
Оккупанты не настроены на прекращение огня: на Донбассе ранен украинский воин
На Донбассе ранен украинский военнослужащий
Биатлон: результаты сингл-микста в Поклюке 25.01.20
Биатлон: результаты сингл-микста в Поклюке 25.01.20
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 26 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 26 января

Фейки Facebook: Исследователи Atlantic Council разоблачили глобальную сеть

Фейки Facebook: Исследователи Atlantic Council разоблачили глобальную сеть
16:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:Журналисты из Германии вместе исследователями Atlantic Council раскрыли обширную сеть фейковых профилей Facebook.

Журналисты немецкого издания Spiegel и исследователи американского аналитического центра Atlantic Council разоблачили глобальную сеть фейковых профилей в Facebook.

В статье Spiegel, опубликованной 24 января, отмечается, что от имени фейковых военнослужащих, правоохранителей, работников туристической индустрии и др. сеть распространяла пропаганду в более чем 30 странах по всему миру, сообщает Deutsche Welle.

Согласно данным журналистов, с помощью сфальсифицированных профилей распространялись расистские комментарии и критиковались такие политики как экс-президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель. Вместе с тем президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин активно поддерживались аккаунтами, принадлежавшими к разоблаченной сети.

Facebook ужесточает борьбу с фейками и манипулятивным контентом

Отмечается, что она насчитывала сотни сфальсифицированных профилей и действовала по меньшей мере с 2011 года. В Spiegel добавили, что Facebook решил закрыть фейковые профили только после того, как на них указали журналисты издания и аналитики Atlantic Council. В то же время, кто именно стоит за сетью, точно пока не известно.

Создателям фальсифицированных аккаунтов удалось с их помощью наладить личный контакт с реальными людьми, среди которых были политики, врачи, военные и журналисты. При этом они обменивались с фейковыми собеседниками личной и даже интимной информацией. Поэтому немецкое издание предполагает, что целью создания сети была не только пропаганда, но и шпионаж за реальными людьми.

В общем только с января по сентябрь 2019 года Facebook удалил около 5,4 млрд фейковых аккаунтов, пишет Spiegel со ссылкой на данные социальной сети.

Facebook тестирует интерфейс c новым дизайном (Фото)

Также напоминается, что в сентябре 2019 года компания Facebook удалила сотни страниц, групп и учетных записей пользователей из-за скоординированных попыток манипулирования общественным мнением и использования недостоверной информации относительно украинских пользователей социальной сети. Среди удаленных страниц были и те, что принадлежали украинским онлайн-изданиям Hyser, Znaj.ua и Politeka.

По данным Facebook, все эти аккаунты имели связь с украинской PR-компанией Pragmatico. При этом на рекламу удаленных страниц в Facebook и Instagram в целом было потрачено около 1,6 млн долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Facebook, Atlantic Council, Киберпреступление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
02 Украинская армия получила улучшенные танки Т-72
03 В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
04 Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
05 Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба о евроинтеграции: Венгрия в принципе ничего не блокирует
Кулеба: Венгрия в принципе ничего не блокирует
Просит не мешать: Венедиктова обратилась к соратникам Порошенко
Венедиктова обратилась к соратникам Порошенко
&quot;Мне 42 года&quot;: подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
До сих пор &quot;бабочки&quot; в животе: Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения (Фото)
До сих пор "бабочки" в животе: Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь