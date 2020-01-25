Землетрясение в Турции: ЕС готов предоставить помощь

Новости мира:Евросоюз выразил готовность помочь Турции после разрушительного землетрясения.

Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заявил, что после разрушительного землетрясения, поразившего Турцию прошлой ночью и ставшего причиной гибели людей, Координационный центр Евросоюза по реагированию на чрезвычайные происшествия предложил помощь турецким властям.

Заявление Еврокомиссара обнародовано на сайте Европейской Комиссии.

"Европейская Комиссия выражает соболезнования всем, кто потерял близких людей и остается солидарна с народом и властями Турции. Наш круглосуточный Координационный центр Евросоюза по реагированию на чрезвычайные происшествия установил немедленный контакт с органами гражданской защиты Турции в первые же часы По запросу турецких властей, ЕС активировал чрезвычайную спутниковую картографическую систему для помощи спасателям, которые первыми откликнулись на беду. Мы готовы предоставить дальнейшую помощь", - говорится в заявлении еврокомиссара.

Как сообщалось ранее, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился в поселке Сивридже в провинции Элязыг.

По последним данным, число погибших составляет 26 человек.