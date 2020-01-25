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"Уханьская" эпидемия: Франция тоже готовит эвакуацию

"Уханьская" эпидемия: Франция тоже готовит эвакуацию
21:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Франция организует эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань из-за коронавируса.

Правительство Франции организует вывоз своих граждан из китайского города Ухань, ставшего эпицентром нового коронавируса.

Об этом со ссылкой на гонконгское издание South China Morning Post сообщает Deutsche Welle.

Французское консульство в Ухане в сотрудничестве с китайскими властями организует автобусы для вывоза своих граждан из изолированного города.

В Ухане проживает крупная французская община из-за размещения в городе совместных предприятий автомобильных компаний PSA и Renault-Nissan с китайским автопроизводителем Dongfeng.

Граждан Франции и их китайских или иностранных супругов с детьми планируют перевезти из Уханя в город Чанша в соседней китайской провинции Хунань.

Ранее о намерении вывезти сотрудников консульства США и их семей из города объявил Вашингтон.

Посольство США в Пекине объяснило этот шаг "переполненными больницами" и логистическими проблемами в изолированном Ухане.

"Уханьский" коронавирус: китайские туристы не смогут покинуть страну

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавируса, два из которых не подтвердились.

Эпидемия в Китае: власти Гонконга объявили ЧС

Всего в разных странах мира выявлено более 1,3 тысячи человек, инфицированных коронавирусом. В результате заболевания уже умер 41 человек.

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Китай, Франция, Эпидемия, Коронавирус.
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