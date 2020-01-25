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"Уханьский" коронавирус: США готовят эвакуацию

"Уханьский" коронавирус: США готовят эвакуацию
19:57 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:США планируют эвакуировать почти тысячу собственных граждан с Ухани.

Власти США организуют в воскресенье чартерный рейс для эвакуации своих граждан, в том числе работникам консульства, из города Ухань, где зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, передает УНН.

По его данным, в Ухане на данный момент находятся около 1 тысячи американцев. Сотрудники диппредставительства стараются связаться с известными им гражданами, чтобы предложить им место на борту. Планируется, что в операции будет задействован самолет Boeing 767 вместимостью около 230 человек. На борту будет также находиться медицинский персонал, сообщает газета.

По ее информации, рейс будет платным. Свободные места будут предложены также гражданам других государств, желающим покинуть Ухань.

Эпидемия в Китае: власти Гонконга объявили ЧС

Добавим, власти Пекина приняли решение о временном приостановлении движения междугородных автобусов, чтобы предотвратить распространение пневмонии, вызванной коронавируса нового типа 2019-nCoV. Как сообщил в субботу департамент транспорта китайской столицы, решение вступит в силу в воскресенье.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Ухань.
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