Качиньский: Россия атакует там, где видит слабое место - как в Крыму и на Донбассе

Новости мира:Ярослав Качиньский говорит, что Российская Федерация исследует европейскую демократию на предмет слабых мест.

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский говорит, что РФ ищет слабые места европейской демократии и атакует в случаи, если имеет шанс на победу. В качестве примера он приводит Крым и Донбасс. Об этом польский политик рассказал в интервью немецкому изданию "Bild".

"Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако у нее возникают проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое".

По словам Ярослава Качинского, речь преимущественно идет о Польше и странах брибалтики, и призывает НАТО усилить свое присутствие на Востоке Европы.

Он призвал Германию направить больше войск. В тоже время он говорит о том, что жители Польши, по историческим мотивам, выступают против присутствия в стране большого количества немцев. Однако в Восточной Европе должны быть размещены дополнительные группы быстрого реагирования.

Также Ярослав Качинским поделился своим мнением касательно возможной причастности Владимира Путина к трагедии под Смоленском, в которой погиб его брат Лех Качиньский.

"Основная проблема заключается в том, что Россия все еще не вернула нам обломков самолета, поэтому нет возможности должным образом исследовать ... Я мог бы говорить с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета".

Напомним, в Совете Федерации РФ отреагировали на слова Качиньского о компенсации Польши за Вторую мировую.