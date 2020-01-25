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Компенсация за Вторую мировую: в РФ раскритиковали заявления Качиньского

Компенсация за Вторую мировую: в РФ раскритиковали заявления Качиньского
22:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Telegraf-EPA

В Совете Федерации РФ отреагировали на слова Качиньского о компенсации Польши за Вторую мировую.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что "провокационные заявления" лидера правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсациях Польше от РФ и ФРГ за ущерб в годы войны являются попыткой сгладить дипломатический провал, связанный с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме, передает УНН со ссылкой на его Facebook.

"Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях его стране от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй мировой войне — это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, в Варшаве готовились к неким нападкам российского президента на Польшу, "даже собрали спецкоманду экспертов, призванную разоблачать "дезинформацию" (а это любая версия, кроме польской) на исторические темы, но к огромному удивлению польских политиков, в Израиле всем было не до Польши".

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"Этот полоноцентричный взгляд что на события Второй мировой, что на современность, мешает осознать простой факт: у России нет цели любой ценой противостоять именно Польше в исторических вопросах... Может это и обидно, но Польша не была и не является объектом российских или советских устремлений, но надо признать, она действительно весьма пострадала от сталинских репрессий, как и другие народы. Не больше, но и не меньше", — отметил сенатор.

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В связи с этим он считает, что "игры на домашнюю публику с выставлением исторических счетов — это все от лукавого". "Наша страна может выставить такой счет практически кому угодно — больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну. Но это не наш метод, что блестяще продемонстрировал президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме, предложив обсуждать ответственность ядерной "пятерки" за судьбы мира, а не местечковые обиды польских политиков. И в этом с ним оказались солидарны все", — подчеркнул Косачев.

Добавим, лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за вред, причиненный стране во время Второй мировой войны.

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Польша, Россия, Вторая мировая война, Константин Косачев.
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