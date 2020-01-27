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Ботокс от аматора: В Англии врач-самоучка вколол женщине говяжий желатин

Ботокс от аматора: В Англии врач-самоучка вколол женщине говяжий желатин
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Англии врач-самоучка вколол англичанке вместо ботокса говяжий желатин.

Врач-самоучка вколол англичанке Марсель Кинг говяжий желатин вместо ботокса и инфицировал ее.

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что женщина в первый раз в жизни решила сделать инъекции ботокса и отправилась к косметологу Озану Мелину. Через несколько часов после проведенной процедуры пенсионерка перенесла анафилактический шок.

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В результате лицо англичанки распухло так, что она практически ничего не видела. Кинг отправила фото доктору, чтобы узнать, нормально ли это, но тот заверил ее, что все в порядке. На утро боли стали невыносимыми, и муж отвез ее в больницу.

Выяснилось, что косметолог, не имевший соответствующего медицинского образования, вколол клиентке вместо ботокса говяжий желатин, который и спровоцировал заражение.

После лечения пострадавшая связалась с клиникой, в которой работал Озан Мелин, но ей сказали, что никогда не слышали о таком специалисте. Тогда она обратилась с жалобой в полицию, и суд отправил косметолога-самоучку в тюрьму на два года, признав его виновным.

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Ранее сообщалось, как испугавшая украинцев своим видом певица призналась, что теряла голос из-за ботокса. 

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Англия, Великобритания, Косметология.
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