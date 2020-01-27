Ботокс от аматора: В Англии врач-самоучка вколол женщине говяжий желатин

Новости мира:В Англии врач-самоучка вколол англичанке вместо ботокса говяжий желатин.

Врач-самоучка вколол англичанке Марсель Кинг говяжий желатин вместо ботокса и инфицировал ее.

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что женщина в первый раз в жизни решила сделать инъекции ботокса и отправилась к косметологу Озану Мелину. Через несколько часов после проведенной процедуры пенсионерка перенесла анафилактический шок.

В результате лицо англичанки распухло так, что она практически ничего не видела. Кинг отправила фото доктору, чтобы узнать, нормально ли это, но тот заверил ее, что все в порядке. На утро боли стали невыносимыми, и муж отвез ее в больницу.

Выяснилось, что косметолог, не имевший соответствующего медицинского образования, вколол клиентке вместо ботокса говяжий желатин, который и спровоцировал заражение.

После лечения пострадавшая связалась с клиникой, в которой работал Озан Мелин, но ей сказали, что никогда не слышали о таком специалисте. Тогда она обратилась с жалобой в полицию, и суд отправил косметолога-самоучку в тюрьму на два года, признав его виновным.

Ранее сообщалось, как испугавшая украинцев своим видом певица призналась, что теряла голос из-за ботокса.