В Германии зафиксировали первый случай коронавируса

Новости мира:Первый случай нового коронавируса был подтвержден в Германии.

В Германии подтвердили первый случай заболевания новым коронавирусом.

Об этом сообщает DPA.

"Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии. Больной - мужчина из округа Штарнберг в Баварии, что в 30 километрах к юго-западу от Мюнхена", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние мужчины стабильное. Официальный представитель баварского министерства здравоохранения заявил, что пациент "изолирован" и он находится "под надежным присмотром" медицинского персонала. Также официальный представитель подчеркнул, что риск заражения людей признан низким.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.