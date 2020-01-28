Смертельный коронавирус в Китае убил уже более 100 человек

Новости мира:В Китае число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4515.

Количество жителей Китая, которые умерли от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019 nCoV, увеличилось до 106 человек. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Согласно данным медиков, к концу понедельника, 27 января, в 30 провинциальных районах были зарегистрированы 4515 подтвержденных случаев коронавируса. Сообщается, что 976 пациентов находятся в критическом состоянии. Также по данным комиссии, у 6 973 человек есть подозрение на заражение коронавирусом. Также отмечается, что 60 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

Китай выполняет все международные обязательства в области защиты безопасности иностранных представителей на своей территории, заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"В нынешней сложной эпидемиологической ситуации китайское правительство (...) предприняло решительные меры и будет и впредь выполнять свои международные обязательства, своевременно решать разумные проблемы иностранных граждан в Китае и со всей ответственностью обеспечивать их безопасность", - заявил дипломат на встрече с представителями иностранных дипмиссий в Пекине.

Он выразил признательность всем странам и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за "понимание и поддержку" усилий китайских властей в области борьбы с новым типом коронавируса.

Со своей стороны, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с находящимся в Пекине главой ВОЗ Тедросом Аданом Гебреисусом заявил, что "Китай располагает всеми необходимым средствами, а также полон уверенности в победе над новым коронавирусом".

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.