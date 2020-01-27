"Уханьский" коронавирус: посольство Украины в Китае обнародовало номера "горячих линий"

Новости Украины:Посольство Украины в Китае обнародовало экстренные телефоны.

Посольство Украины в Китае в связи с распространением в стране коронавируса рекомендует гражданам Украины в случае необходимости безотлагательно обращаться по телефонам "горячих линий" диппредставительства и Министерства иностранных дел.

Соответствующая рекомендация обнародована на сайте посольства.

"В случае возникновения обстоятельств, которые требуют незамедлительного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в Посольства Украины в КНР (+8613701230647), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38 044 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]", - говорится в сообщении.

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), гражданам Украины рекомендуется при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологическую ситуацию в регионе посещения и воздерживаться от поездки в г. Ухань (пров.Хубэй), в котором существует наибольший риск заражения.

Тем гражданам Украины, которые уже находятся на территории Китая, украинские дипломаты рекомендуют употреблять только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу, избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), а также не посещать рынки по продаже мяса, цирки, зоопарки, животноводческие фермы и тому подобное.

Кроме того, рекомендуется использовать специальные маски для защиты органов дыхания, тщательно соблюдать меры личной гигиены, не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний, а при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

Как сообщалось ранее, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником могут быть животные.

Согласно последним данным, количество жертв коронавируса в Китае возросло до 81. По состоянию на 26 января в Китае зафиксировано 2827 случаев заболевания новым вирусом пневмонии, 461 человек находится в критическом состоянии, 51 человеку удалось выздороветь.

Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Австралии, Камбодже.

В Украине по состоянию на 27 января не было выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

Коронавирусы – это большое семейство респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса является лихорадка и затрудненное дыхание.