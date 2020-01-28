Новые толчки: Турцию снова всколыхнуло землетрясение

Новости мира:На западе Турции произошло еще одно землетрясение.

Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксированы в западной провинции Турции Манисе.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

"В районе Кыркагач турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,8", - говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении, подземные толчки зафиксированы в 14:26 по местному времени 28 января.

Очаг землетрясения залегал на глубине около семи километров.

Как известно, на востоке Турции 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб 41 человек. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг.

По данным AFAD, после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.