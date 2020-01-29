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Греция нашла способ борьбы с мигрантами

Греция нашла способ борьбы с мигрантами
17:02 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Греции хотят установить водные барьеры, чтобы помешать мигрантам попадать в страну.

Правительство Греции хочет установить плавучий барьер, чтобы помешать мигрантам добраться греческих островов с побережья Турции. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министерство обороны Греции предложило частным подрядчикам принять участие в тендере на поставку плавучего ограждения длиной 2,7 километра. Никаких подробностей о том, когда может быть установлен барьер, не приводится.

Рост числа мигрантов и беженцев, прибывающих морем на Лесбос и другие восточные греческие острова, привел к значительному перенаселению лагерей беженцев.

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Сетчатый барьер будет возвышаться на 50 сантиметров над водой, сообщили в министерстве. По оценкам ведомства, проект обойдется в 500 тысяч евро, что включает в себя четыре года технического обслуживания.

Правоцентристское правительство Греции ранее пообещало занять более жесткую позицию по миграционному кризису и планирует создать центры содержания под стражей для мигрантов, которым отказано в убежище, а также ускорить депортацию назад в Турцию.

Напомним, за прошедшие выходные дни спасатели в Средиземном море спасли более 480 мигрантов, пытавшихся добраться в европейские страны.

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Мигранты, Греция, Наплыв мигрантов.
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