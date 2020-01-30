Досрочные выборы в Словении: все зависит от правого экс-премьера

Новости мира:Премьер-министр Словении Марьян Шарец принял решение уйти в отставку.

После отставки премьер-министра Словении Марьяна Шареца президент Борут Пахор провел переговоры с ним и спикером парламента Дином Жиданом, после чего заявил, что продолжит неформальные консультации, а официальные переговоры начнутся 4 февраля. Об этом сообщает Euractiv.

Все карты находятся в руках Янеза Янши, лидера консервативной "Демократической партии" (SDS), крупнейшей партии парламента.

Если он сумеет сформировать новую коалицию с нынешними депутатами, то не будет досрочных выборов, заявил Жидан. Однако Янша пока не разглашает свои намерения.

Янша - союзник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Партия Янши выиграла большинство голосов на всеобщих выборах в Словении в июне 2018 года, но не получила парламентского большинства.

Напомним, Премьер-министр Словении Марьян Шарец в понедельник, 27 января, подал в отставку.