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Смог повсюду: В Милане в воскресенье запретят движение транспорта из-за загрязнения

Смог повсюду: В Милане в воскресенье запретят движение транспорта из-за загрязнения
12:52 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:Власти Милана в воскресенье запретят движение транспорта в связи с большим уровнем загрязнения.

Милан запретит передвижение автомобилей в городе в воскресенье, в рамках мер по борьбе с высоким уровнем загрязнения, и рассматривает новые меры, такие как запрет курения на автобусных остановках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Местным жителям и туристам придется передвигаться на велосипеде, электрическом скутере или общественном транспорте с 10:00 до 18:00.

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Некоторые улицы останутся открытыми для движения, в частности, для доступа к стадиону Сан-Сиро, где состоится футбольный матч.

Запрет на автомобили был встречен некоторыми скептицизмом, а региональный советник по окружающей среде Раффаэле Каттанео назвал его "демагогией с зеленым соусом" ,

Мэр Милана Беппе Сала признал, что эта мера не решит проблему загрязнения города в долгосрочной перспективе, указывая на загрязнение от отопительных систем и автомобилей.

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Смог является постоянной проблемой на промышленном севере Италии, особенно в Милане и соседнем Турине. В январе власти этих двух городов ввели запреты на наиболее загрязняющие окружающую среду транспортные средства в условиях "чрезвычайной ситуации со смогом".

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Экология, Транспорт, Милан, Загрязнение, Смог.
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