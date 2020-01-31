Зараженный младенец: В Германии обнаружили коронавирус у ребенка

Новости мира:В Германии обнаружили смертельный коронавирус у ребенка.

В Германии, в Баварии, подтвержден первый случай инфицирования новым коронавирусом ребенка.

Он является продолжением так называемой баварской цепочки заражений, сообщает корреспондент Укринформа.

"В Баварии подтверждено заражение ребенка новым коронавирусом. Это ребенок зараженного мужчины из района Траунштайн", - заявили в пятницу в Министерстве здравоохранения Баварии в Мюнхене.

О возрасте ребенка не сообщается.

Это первый случай, когда член семьи зараженного человека заболел в Германии.

Таким образом, сейчас в Германии подтверждено 6 случаев заболевания, и все они происходят от одного источника - пять сотрудников компании Webasto, где на прошлой неделе побывала коллега из Китая. Сама она заболела по пути в Китай, 23 января, о чем сразу было сообщено немецким партнерам. В Траунштайне (округ Штарнберг) первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден в прошлый понедельник.

Органы здравоохранения земли Бавария продолжают следить за состоянием здоровья тех, кто имел контакт с больными. Группа риска превышает 110 человек.

Кроме того, в пятницу чешский телеканал NOVA сообщил о том, что один сотрудник чешского представительства Webasto в городе Либерец контактировал с немецким коллегой, который был заражен коронавирусом. Сейчас этот человек находится на карантине. Проводится анализ, с кем он общался после этого.