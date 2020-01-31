Скачать
Пятница, 31.01.2020
Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству
Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству
В России обнаружили двух больных коронавирусом
В России обнаружили двух больных коронавирусом
Реал и Барселона узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании
Реал и Барселона узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста

Зараженный младенец: В Германии обнаружили коронавирус у ребенка

Зараженный младенец: В Германии обнаружили коронавирус у ребенка
17:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Германии обнаружили смертельный коронавирус у ребенка.

В Германии, в Баварии, подтвержден первый случай инфицирования новым коронавирусом ребенка.

Он является продолжением так называемой баварской цепочки заражений, сообщает корреспондент Укринформа.

"В Баварии подтверждено заражение ребенка новым коронавирусом. Это ребенок зараженного мужчины из района Траунштайн", - заявили в пятницу в Министерстве здравоохранения Баварии в Мюнхене. 

Быстрый результат: В Китае разработали тест, способный выявить коронавирус за 15 мин

О возрасте ребенка не сообщается.

Это первый случай, когда член семьи зараженного человека заболел в Германии.

Таким образом, сейчас в Германии подтверждено 6 случаев заболевания, и все они происходят от одного источника - пять сотрудников компании Webasto, где на прошлой неделе побывала коллега из Китая. Сама она заболела по пути в Китай, 23 января, о чем сразу было сообщено немецким партнерам. В Траунштайне (округ Штарнберг) первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден в прошлый понедельник.

Украинцы в эпицентре вируса: В китайской провинции Хубэй находятся 57 граждан Украины

Органы здравоохранения земли Бавария продолжают следить за состоянием здоровья тех, кто имел контакт с больными. Группа риска превышает 110 человек.

Кроме того, в пятницу чешский телеканал NOVA сообщил о том, что один сотрудник чешского представительства Webasto в городе Либерец контактировал с немецким коллегой, который был заражен коронавирусом. Сейчас этот человек находится на карантине. Проводится анализ, с кем он общался после этого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Китай, Бавария, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 1 февраля
02 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
03 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
04 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
05 У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Brexit: Меркель предложила Британии &quot;остаться друзьями&quot;
Brexit: Меркель предложила Британии "остаться друзьями"
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
Против Кернеса вновь открыто дело
Против Кернеса вновь открыто дело
Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера
Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь