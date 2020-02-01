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Литва и Польша отправят войска для защиты Сувальского коридора

Литва и Польша отправят войска для защиты Сувальского коридора
12:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Сувальский коридор имеет стратегическое значение для защиты от агрессии РФ.

Литва и Польша договорились о размещении по одной из своих бригад в штабе НАТО, который находится в городе Эльблонг, Польша. Об этом сообщает издание Delfi.

Предполагается, что подразделения и дальше будут подчиняться своим странам, однако командование НАТО сможет использовать данные формирования во время учений. 

"Если обобщить, то мы возвращаемся к веками испытанным механизмам и сотрудничеству. Мы идем примерно к чему-то такому, что было во время Грюнвальдской битвы (1410) или битвы под Оршей (1514)", – сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

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Обе страны разместили свои бригады в районе Сувальского коридора, чтобы обеспечить его защиту. Данный участок, протяженностью в 100 километров, имеет стратегическое значение. На западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке – с Беларусью. 

В случаи если РФ начнет военные действия против Литвы и Польши и захватит Сувальский коридор, силы НАТО будут отрезаны, по суше, от стран Балтии.

Напомним, польская сторона предлагают сотрудничество с Украиной и Румынией по типу ЛитПолУкрбриг.

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Польша, РФ, Литва, агрессия РФ, Сувальский коридор.
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