Польша предлагает Украине сотрудничество в неожиданном формате

Новости мира:Польская сторона предлагают сотрудничество с Украиной и Румынией по типу ЛитПолУкрбриг.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох похвалил сотрудничество в рамках совместной литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) и выразил мнение о целесообразности начала такого военного сотрудничества между Украиной, Румынией и Польшей.

Об этом сообщает СНБО Украины.

Солох, который находится в Украине с двухдневным рабочим визитом, встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Стороны также оценили возможность продолжения деятельности в формате "Стратегического диалога" руководителей нацбезопасности Украина-Польша-США-Беларусь, начатого в Варшаве 30 августа прошлого года, отметив, что есть заинтересованность в сохранении и развитии этого формата сотрудничества.

Данилов и Солох подробно обсудили двустороннее сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в частности в сфере ВПК, а также интенсификацию сотрудничества на уровне аппаратов и экспертов двух ведомств.

"Солох высоко оценил визит президента Украины в Польшу, отметив, что Владимир Зеленский прилагает значительные усилия к активизации украинско-польских отношений и придает международным отношениям новую динамику", - говорится в сообщении СНБО.

Напомним, ЛитПолУкрбриг создана для участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины. Место дислокации бригады - польский Люблин.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял, что получает предложения о создании формирований, аналогичных военной бригады ЛитПолУкрбриг, от других стран-соседей.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, которым увеличил количество сотрудников в СНБО.