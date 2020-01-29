Скачать
Среда, 29.01.2020
Вспышки коронавируса: Украина хочет запретить своим гражданам поездки в Китай
Украина хочет запретить своим гражданам поездки в Китай
Кабмин ликвидирует "морские инспекции" из-за неэффективности
Кабмин ликвидирует "морские инспекции" из-за неэффективности
Зидан рассказал, когда Лунин вернется в Реал
Зидан рассказал, когда Лунин вернется в Реал
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 30 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 30 января

Вспышки коронавируса: Украина хочет запретить своим гражданам поездки в Китай

Вспышки коронавируса: Украина хочет запретить своим гражданам поездки в Китай
11:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В СНБО призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Китай, чтобы не заразиться опасным вирусом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина может запретить своим гражданам посещать Китай из-за вспышки коронавируса.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24" во вторник вечером.

"На сегодняшний день ситуация в Китае непростая. Но я не могу сказать, что она такая, что нам нужно вводить какой-то чрезвычайный режим", - заявил Данилов.

"Мы просим наших граждан, по возможности, ограничить поездки в Китай. Если будет необходимость, мы полностью запретим нашим гражданам посещать Китай", - добавил секретарь СНБО.

В Минздраве подтвердили, что обнаруженный в Киеве коронавирус - не китайский 2019-nCoV

Данилов отметил, что в случае обнаружения коронавируса из Китая на территории Украины, у СНБО есть детальный план действий по каждому направлению.

"У нас прописан четкий алгоритм, как мы должны работать в той или иной ситуации. Это касается министерства здравоохранения, пограничников и других служб. Мы все отрабатываем согласно тем нормативам, которые мы на сегодняшний день имеем", - добавил он.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет 2-12 суток.

Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.

Напомним, число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 тысяч человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Эпидемия, СНБО, Заболевание, Вирус, Ухань, Коронавирус, Алексей Данилов, Китайский вирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
02 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
03 Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
04 Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
05 Скорая не успела: Сегодня умер второй пилот авиакатастрофы в Казахстане
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Коронавирусом уже заболело 6 тысяч человек во всем мире
Коронавирусом уже заболело 6 тысяч человек во всем мире
Данилюк о задержке помощи США: Зеленский был уверен, что это ошибка
Данилюк о задержке помощи США: Зеленский был уверен, что это ошибка
Супруга Джошуа Джексона рассказала, почему не хочет растить будущего ребенка в США
Супруга Джошуа Джексона рассказала, почему не хочет растить будущего ребенка в США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь