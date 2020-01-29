Вспышки коронавируса: Украина хочет запретить своим гражданам поездки в Китай

Новости Украины:В СНБО призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Китай, чтобы не заразиться опасным вирусом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина может запретить своим гражданам посещать Китай из-за вспышки коронавируса.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24" во вторник вечером.

"На сегодняшний день ситуация в Китае непростая. Но я не могу сказать, что она такая, что нам нужно вводить какой-то чрезвычайный режим", - заявил Данилов.

"Мы просим наших граждан, по возможности, ограничить поездки в Китай. Если будет необходимость, мы полностью запретим нашим гражданам посещать Китай", - добавил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что в случае обнаружения коронавируса из Китая на территории Украины, у СНБО есть детальный план действий по каждому направлению.

"У нас прописан четкий алгоритм, как мы должны работать в той или иной ситуации. Это касается министерства здравоохранения, пограничников и других служб. Мы все отрабатываем согласно тем нормативам, которые мы на сегодняшний день имеем", - добавил он.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет 2-12 суток.

Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.

Напомним, число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 тысяч человек.