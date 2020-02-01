ID-карта скандинавских стран

Новости мира:В Финляндии настаивают на том, чтобы электронная карта личности была внедрена как можно скорее.

Ряд Скандинавских стран намерены ввести общую ID-карту. Об этом сообщает Euractiv. Речь идет о Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии .

Как говорится в сообщении, министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон и министр по делам сотрудничества со странами Северной Европы Томас Блумквист настаивают на том, что бы эти пять стран ввели электронную карточку личности как можно скорее.

Изначально внедрить общие ID-карты скандинавским странам рекомендовал Северный совет в 2017 году.