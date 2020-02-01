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"Напряженные отношения": Дуда не планирует посещать РФ по случаю 10-й годовщины смоленской трагедии

"Напряженные отношения": Дуда не планирует посещать РФ по случаю 10-й годовщины смоленской трагедии
19:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Президент Польши не намерен посещать Смоленск по случаю 10-летия катастрофы правительственного самолета.

Президент Польши Дуда не планирует ехать в Смоленск по случаю 10-й годовщины катастрофы польского правительственного самолета Ту-154М, на борту которого погиб президент Лех Качиньский.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в субботу в эфире радиостанции RMF рассказал представитель канцелярии польского президента Анджей Дера.

"Продолжаются переговоры, учитывая напряженные польско-российские отношения. Рассматриваются различные варианты, но после того, что произошло 10 лет назад, я думаю, что президент лично не сторонник поездки в Россию", - отметил Дера.

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"За все это время не совсем понятно, почему произошла эта катастрофа, отношение российской власти к доказательствам, даже к обломкам, также однозначно - она не хочет, не помогает, не сотрудничает. Поэтому я думаю, торжества будут в нашей стране", - добавил он.

По словам Деры, польская делегация все же будет в на месте в Смоленске. Но день годовщины совпадает с пасхальными праздниками, поэтому ведутся переговоры, как лучше организовать памятные мероприятия.

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10 апреля 2010 года в катастрофе самолета Ту-154, который перевозил польскую делегацию на торжества по случаю 70-й годовщины катынского расстрела, погибли 96 человек, среди которых президент Лех Качиньский и его супруга, высокие командиры армии и последний президент Польши в эмиграции Рышард Качоровский.

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Польша, Россия, Лех Качиньский, Анджей Дуда.
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