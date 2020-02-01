Скачать
Суббота, 01.02.2020
Ермак о возвращении Крыма: Будем использовать все инструменты
Ермак о возвращении Крыма: Будем использовать все инструменты
Продать собаку - оплатить коммуналку: в "Слуге народа" отреагировали на заявление Брагаря
Продать собаку - оплатить коммуналку: в "СН" отреагировали на заявление Брагаря
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Марион Котийяр вместе с учеными отправилась в Антарктиду: причина
Марион Котийяр вместе с учеными отправилась в Антарктиду: причина

Макрон приедет в Польшу: будут говорить об Украине

Макрон приедет в Польшу: будут говорить об Украине
22:47 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Дуда и Макрон в понедельник обсудят ситуацию в Украине.

В ближайший понедельник в Варшаву с первым визитом прибудет президент Франции Эммануэль Макрон, одна из важнейших тем переговоров с польским президентом Анджеем Дудой - ситуация в Украине. Об этом пишет Польское радио, передает УНН.

"НАТО, отношения с Украиной, будущее Веймарского треугольника (неформального международного объединения Германии, Польши и Франции), а также политика расширения Европейского Союза и НАТО будут среди тем понедельничных переговоров в Варшаве президента Анджея Дуды с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - цитирует издание главу кабинета президента Польши Кшиштофа Щерского.

Как отметил он, первый за много лет визит президента Франции в Польшу состоится в первый рабочий день в ЕС после Brexit. Он отметил, что Brexit повлияет на увеличение влияния пяти крупных столиц континентальной Европы. "В такой системе континентальной Европы польско-французский диалог необходим для того, чтобы ЕС хорошо функционировал, чтобы также он принимал долгосрочные решения", - сказал он.

"Напряженные отношения": Дуда не планирует посещать РФ по случаю 10-й годовщины смоленской трагедии

Щерский одной из важных тем понедельничных переговоров Дуды и Макрона назвал ситуацию в Украине и развитие работы в рамках так называемого нормандского формата и минского процесса. Он напомнил в этом контексте о встрече во время мероприятий к 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау президента Анджея Дуды с президентом Украины Зеленским.

"Мы хотим узнать, как Франция сейчас оценивает прогресс работы в нормандском формате и минском процессе", - отметил Щерский.

Дипломатический скандал: Москва запретила посадку самолету Люфтваффе

Он напомнил также о будущем председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году и отметил, что Варшава должна присутствовать во время дискуссий на тему стратегии мира в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Франция, Польша, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
02 Маникюр 2020: ТОП-7 трендов стильного нейл-арта (Фото)
03 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
04 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
05 Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Крупный &quot;займ&quot;: Украина привлекла в Госбюджет 51 млрд гривен
Украина привлекла в Госбюджет 51 млрд гривен
WhatsApp не для всех: на &quot;старых&quot; смартфонах приложение не будет работать
WhatsApp не для всех: на "старых" смартфонах приложение не будет работать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь