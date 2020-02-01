Макрон приедет в Польшу: будут говорить об Украине

Новости мира:Дуда и Макрон в понедельник обсудят ситуацию в Украине.

В ближайший понедельник в Варшаву с первым визитом прибудет президент Франции Эммануэль Макрон, одна из важнейших тем переговоров с польским президентом Анджеем Дудой - ситуация в Украине. Об этом пишет Польское радио, передает УНН.

"НАТО, отношения с Украиной, будущее Веймарского треугольника (неформального международного объединения Германии, Польши и Франции), а также политика расширения Европейского Союза и НАТО будут среди тем понедельничных переговоров в Варшаве президента Анджея Дуды с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - цитирует издание главу кабинета президента Польши Кшиштофа Щерского.

Как отметил он, первый за много лет визит президента Франции в Польшу состоится в первый рабочий день в ЕС после Brexit. Он отметил, что Brexit повлияет на увеличение влияния пяти крупных столиц континентальной Европы. "В такой системе континентальной Европы польско-французский диалог необходим для того, чтобы ЕС хорошо функционировал, чтобы также он принимал долгосрочные решения", - сказал он.

Щерский одной из важных тем понедельничных переговоров Дуды и Макрона назвал ситуацию в Украине и развитие работы в рамках так называемого нормандского формата и минского процесса. Он напомнил в этом контексте о встрече во время мероприятий к 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау президента Анджея Дуды с президентом Украины Зеленским.

"Мы хотим узнать, как Франция сейчас оценивает прогресс работы в нормандском формате и минском процессе", - отметил Щерский.

Он напомнил также о будущем председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году и отметил, что Варшава должна присутствовать во время дискуссий на тему стратегии мира в Украине.