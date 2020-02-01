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Дипломатический скандал: Москва запретила посадку самолету Люфтваффе

Дипломатический скандал: Москва запретила посадку самолету Люфтваффе
18:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Москва не пустила на дозаправку немецкий самолет, летевший из Уханя.

Россия отказала в посадке для дозаправки литерному самолету Люфтваффе, который перевозит 144 граждан четырех стран, эвакуированных из китайского Уханя.

Об этом сообщает Bild.

"Дипломатический скандал вокруг нашего самолета-спасателя... Россия отказывает в остановке, немецкий спасательный самолет не может приземлиться в Москве!", - говорится в сообщении.

Чтобы вернуться в Германию, самолету, который вылетел из Уханя 1 февраля в 2 часа ночи, была нужна посадка в Москве для дозаправки и замены экипажа. Согласно предварительным договоренностям, Германия отправила сменный экипаж в Москву в четверг, 30 января.

"Пилоты Бундесвера уже в четверг улетели из Германии в Москву. Ранее Россия предложила немецкой власти перспективу посадки в Москве", - отмечает издание.

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Однако в ночь на 1 февраля из Москвы внезапно пришел отказ в посадке, и оперативному центру ВВС Германии пришлось срочно планировать и согласовывать альтернативный маршрут. После экстренных консультаций по всем каналам самолет с эвакуированными людьми было решено направить в Хельсинки для промежуточной посадки. Реактивный самолет Люфтваффе со сменным экипажем вылетел из Кельна в Хельсинки ночью 1 февраля.

На брифинге министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила журналистам: "в изначально запланированной остановке в Москве местная власть отказала неожиданно. Поэтому прибытие в Германию затягивается".

По предварительным данным, прибытия спасательного самолета до Франкфурта ожидается в 15:50 по местному времени (16:50 по киевскому).

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Как сообщалось, Airbus А310 Люфтваффе забрал из китайского Уханя 144 человек. В том числе, 108 немцев, 34 китайцев, гражданку Болгарии и американца.

По прибытии в Германию всех эвакуированных разместят на 2-недельный карантин на базе военно-воздушных сил Бундесвера "Гермерсхайм" в земле Рейнланд-Пфальц.

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Германия, Россия, Вирус, Ухань.
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