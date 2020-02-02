Президента Эстонии призывают отменить свой визит в Москву 9 мая

Новости мира:В парламенте Эстонии выступают против возможного визита президента Керсти Кальюлайд в Москву 9 мая.

Эстонские депутаты призывают президента страны, Керсти Кальюлайд, отказаться от поездки в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

Они выступили с общим заявлением, в котором говорится, что власти Эстонии много лет делали попытки и боролись за то, что бы в Эстонии, и странах Восточной Европы, поняли историю и несправедливость, с которыми они столкнулись после Второй мировой войны.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что президент страны тоже должен осознавать эту несправедливость. Его действия должны быть направленны на то, чтобы повысить осведомленность в данном вопросе.

Он подчеркнул, что во время, когда президент РФ Владимир Путин делает попытки переписать историю, оправдывает заключение пакта Молотова-Риббентропа, нарушает международное право, в таких условиях президент Эстонии должен отказаться от поездки в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

"В условиях, когда президент России Владимир Путин пытается переписать историю Второй мировой войны и оправдывает заключение пакта Молотова-Риббентропа и нарушение международного права, по мнению партии "Отечество", президенту Эстонской Республики не следует отправляться 9 мая в 2020 году в Москву праздновать победу во Второй мировой войне над нацистской Германией".

Напомним, парламент Эстонии планирует принять заявление, которое осуждает высказывания Москвы касательно Второй мировой войны.