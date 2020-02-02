Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Новый трудовой кодекс: за что могут оштрафовать работодателя
Новый трудовой кодекс: за что могут оштрафовать работодателя
Софья Кенин покрасовалась с кубком Australian Open (Фото)
Софья Кенин покрасовалась с кубком Australian Open (Фото)
Появились новые изображения PlayStation 5
Появились новые изображения PlayStation 5

Тартуский мир: МИД Эстонии обвинил Россию в "фальсификации истории"

Тартуский мир: МИД Эстонии обвинил Россию в "фальсификации истории"
13:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Урмас Рейнсалу упрекнул РФ в отказе признания Тартуского мирного договора.

Министерство иностранных дел Эстонии отправило ноту протеста РФ в связи с фальсификацией истории.

В воскресенье, в связи с отмечаемым в Эстонии столетием заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой, глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу при возложении венка к памятнику герою национального эпоса Калевипоэгу заявил, что "Тартуский мир действует, правовая преемственность действует".

"Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это", - говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном после церемонии.

В то же время российская сторона считает Тартуский мирный договор историческим документом, утратившим юридическую силу.

"Напряженные отношения": Дуда не планирует посещать РФ по случаю 10-й годовщины смоленской трагедии

Как сказала на брифинге 30 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 гг., утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права - СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН".

По ее словам, "в отличие от Российской Федерации (продолжателя СССР), сегодняшняя Эстония - новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников и признанное международным сообществом именно в качестве такового".

"С учетом вышеизложенного Тартуский договор 1920 г. является недействительным и "принадлежит истории", - подчеркнула Захарова.

2 февраля 1920 года Эстонская республика и Советская Россия подписали в городе Тарту мирный договор, завершавший начавшуюся в 1918 году Освободительную войну в Эстонии. Согласно этому договору РСФСР первым в мире государством признавала де-юре независимость и самостоятельность Эстонской республики. По этому договору проходила и довоенная граница между Эстонией и Советским союзом, относившая в состав Эстонии ряд территорий к востоку от Нарвы, а также Печорский край, которые в 1944-45 годах были переданы в состав РСФСР и ныне входят в состав Ленинградской и Псковской областей РФ соответственно.

Президента Эстонии призывают отменить свой визит в Москву 9 мая

В настоящее время РФ рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, в то время как Эстония считает его действующим.

В 2005 году на действенность Тартуского мира в законе о ратификации подписанных в мае того же года эстонско-российских договоров о сухопутной и морской границе сослался и парламент Эстонии. В России этот шаг был воспринят как попытка зарезервировать в будущем территориальные притязания к РФ, и российская сторона отозвала подписи под договором.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Россия, РФ, Урмас Рейнсалу, Тартуский мирный договор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
02 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
03 Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
04 "Не выпускать, как денежную единицу": Зеленского просят изъять все монеты
05 Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День сурка 2020: история и традиции праздника
Сегодня - День сурка 2020
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
СМИ: Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи
СМИ: Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь