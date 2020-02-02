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В Косово достигнуто соглашение о формировании правительства

В Косово достигнуто соглашение о формировании правительства
16:41 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Крупнейшие партии Косово согласовали формирование нового правительства.

Две ведущие партии Косова договорились в воскресенье о долгожданном соглашении по формированию нового коалиционного правительства почти через четыре месяца после проведения досрочных выборов, когда подал в отставку премьер Рамуш Харадинай.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Левая партия "Vetevendosje" ("Самоопределение", VV) и правоцентристская "Демократическая лига Косово" (LDK) - две крупнейшие партии в парламенте страны.

44-летний Альбин Курти (на фото) из партии VV заявил, что по соглашению станет премьер-министром и будет сотрудничать с партией LDK, а также другими группами.

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"Мы договорились избрать новое правительство в парламенте завтра. Мы договорились обо всем и распределяем обязанности в рамках нового правительства", - добавил он.

Вместе коалиционные партии занимают 77 из 120 мест парламента.

Ожидается, что новая коалиция будет означать компромисс шести групп, представляющих боснийцев, сербов, турок и другие этнические меньшинства.

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Согласно новому соглашению, правительство будет состоять из 15 министерств, а VV и LDK назначат по шесть министров. Еще три должности будут заполнять представители этнических меньшинств.

VV контролирует 29, а LDK 28 из 120 мест в новом парламенте.

Остается непонятным, сколько из 20 законодателей, представляющих этнические меньшинства, присоединятся к коалиции.

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Переговоры по коалиции продолжались долгое время, поскольку партии не могли прийти к единому мнению о том, кто станет новым президентом Косово после окончания мандата Хашима Тачи в 2021 году.

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Косово, Альбин Курти, Vetevendosje, LDK.
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