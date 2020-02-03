В Польше тестируют первый полностью автономный трамвай (Фото и видео)

Новости мира:В Польше провели тесты первого в стране беспилотного трамвая.

Польская компания «Newag», которая специализируется на выпуске рельсового транспорта, создала первый в Польше полностью автономный трамвай. Его уже тестируют на улицах Кракова.

Как это работает

На самом деле это обычный трамвай, который курсирует по маршруту № 18. Только разработчики заменили водителя компьютерной системой с GPS-передатчиками. Это позволяет системе обеспечивать точное управление скоростью, делать остановки, открывать и закрывать двери, подавать звуковые сигналы и в случае необходимости применять экстренное торможение.

Трамвай тестируют по ночам, чтобы не мешать обычному общественному транспорту. Его маршрут — вокруг Аллеи Третьего мая, от остановки «Национальный музей» до станции «Cichy Kącik» в центральной части города. Общее расстояние — более 3 километров.

Что дальше

Когда трамваи без водителей будут ездить по улицам городов Польши — пока неизвестно. Скорее всего, они будут курсировать по маршрутам, которые полностью проходят по выделенным линиям.