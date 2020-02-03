Симптомы коронавируса нашли у 20 человек, эвакуированных Францией из Китая

Новости мира:У пассажиров самолета, эвакуированных Францией из Китая, обнаружили симптомы вируса.

У около 20 пассажиров самолета, арендованного Францией для эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса 2019 nCoV, проявляются симптомы легочной болезни, которую вызывает этот тип вируса. Об этом заявила в воскресенье, 2 февраля, в Париже министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен, добавив, что в ближайшее время эти пациенты пройдут медицинское обследование, сообщает DW.

Среди пассажиров как французы, так и граждане других стран.

Второй самолет с эвакуированными из Китая французами, приземлился 2 февраля на военном аэродроме Истр, расположенном вблизи города Марселя. На борту находились 250 пассажиров, в том числе 64 гражданина Франции и представители еще 29 национальностей.

Некоторые пассажиры после промежуточной остановки в Истре продолжили полет. До сегодняшнего дня во Франции было зафиксировано 6 случаев заражения коронавируса.

На прошлой неделе ВОЗ объявила новый коронавирус чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Количество больных пневмонией, вызванной вирусом 2019 nCoV, в китайской провинции Хубэй до утра среды увеличилось на 2103 и составила более 11,1 тыс. человек, а количество умерших возросло до 350 жителей региона.