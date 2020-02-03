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"Нормандский формат" и минские соглашения: у Польши накопились вопросы к Макрону

"Нормандский формат" и минские соглашения: у Польши накопились вопросы к Макрону
15:53 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Макрон в Польше обсудят вопросы "нормандского формата" и минских договоренностей.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время первого официального визита в Польшу поднимет вопрос ситуации на Донбассе и работы "нормандского формата".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Макрон посетит Польшу в понедельник и вторник. По словам представителя кабинета президента Польши, одной из важных тем переговоров Макрона и президента Польши станет ситуация в Украине и развитие работы в "нормандском формате".

"Мы хотим выяснить, как Франция сегодня оценивает ход работы в "нормандском формате" и в минском процессе", - пояснил он.

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По его словам, оба лидера также должны поднять вопрос о будущем Веймарского треугольника, в который входят Польша, Германия и Франция.

Глава МИД Польши накануне визита Макрона в страну заявил о разных интересах Варшавы и Парижа в отношении России и НАТО.

Глава МИД: Польша не собирается входить в "нормандский формат"

По его словам, Польша хочет продлить санкции, наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма, и выступает за крепкие трансатлантические отношения.

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Все по теме:

Франция, Польша, Минские соглашения, Нормандский формат, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон.
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