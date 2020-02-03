Скачать
Понедельник, 03.02.2020
"Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма": Зеленский и Эрдоган проводят встречу со СМИ (Видео)
"Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма": Зеленский и Эрдоган проводят встречу со СМИ (Видео)
Если бы выборы проходили сегодня: актуальный рейтинг украинских партий
Если бы выборы проходили сегодня: актуальный рейтинг украинских партий
Представители Примеры и Серии А заинтересованы в игроке сборной Англии
Представители Примеры и Серии А заинтересованы в игроке сборной Англии
Обманула режиссера: как Меган Маркл получила роль в "Форс-мажорах"
Обманула режиссера: как Меган Маркл получила роль в "Форс-мажорах"

Катастрофа МН17: прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам

Катастрофа МН17: прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам
16:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении боинга МН17.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Украине и вызвала их для следственных действий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - сказала она.

Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться "в соответствии со всеми нормами международного права".

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

СМИ: спецназ ФСБ несет потери в Сирии

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "руководителем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

Глава МИД: Польша не собирается входить в "нормандский формат"

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Нидерланды, МН17, ОРДЛО, Елена Кутьина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупреждают о задержках посылок из Китая
Почта предупредила о задержках посылок из Китая
Стала известна дата съезда партии &quot;Слуга народа&quot;
Стала известна дата съезда партии "Слуга народа"
Укрзализныця запускает услугу доставки ручной клади на вокзалах
Укрзализныця запускает услугу доставки ручной клади на вокзалах
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.01 – 02.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь