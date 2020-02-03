Скачать
Понедельник, 03.02.2020
"Уханьская" эпидемия: Украина получит тест-системы на следующей неделе
"Уханьская" эпидемия: Украина получит тест-системы на следующей неделе
Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей
Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей
Легионер Динамо: У Алиева были часы из золота
Легионер Динамо: У Алиева были часы из золота
Насколько быстро тает? Ученые засняли основание самого большого ледника в Антарктике
Ученые засняли основание самого большого ледника в Антарктике

Фон дер Ляйен: Мы нацелены на очень тесное сотрудничество с Британией

Фон дер Ляйен: Мы нацелены на очень тесное сотрудничество с Британией
21:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:ЕС нацелен в переговорах с Лондоном на тесное партнерство.

ЕС и Великобритании предстоит решить много проблем за короткий отрезок времени, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обстановку, в которой начинаются переговоры ЕС с Великобританией о новых отношениях сторон.

"Сегодня, как вы знаете, Европейская комиссия предложит Совету ЕС проект директив о переговорах относительно нашего будущего партнерства с Соединенным Королевством. Если мы посмотрим на эти темы, то одно можно сказать наверняка: мы знаем, что мы нацелены на очень тесное сотрудничество с Соединенным Королевством. Там не будет никаких сюрпризов", - заявила фон дер Ляйен после встречи в понедельник с британским персоналом Европейской комиссии.

По ее словам, уже намечены будущие параметры для обсуждения на переговорах с Великобританией.

Российский газ: Украина транспортировала в ЕС уже почти три млрд куб. м

Говоря об утвержденном Еврокомиссией проекте директив для переговоров, председатель ЕК отметила: "В них мы очень ясно сформулировали, что мы готовы быть очень амбициозными и вести переговоры о новом, беспрецедентном по масштабу партнерстве".

Фон дер Ляйен указала на то, что директивы охватывают широкий ряд тем: от торговли до мобильности и энергетики, от правоохранительных органов до сотрудничества судебных органов, от внешней политики до безопасности и обороны.

Brexit: Джонсон допускает введение таможенного контроля на границе

При этом фон дер Ляйен подчеркнула: "Не существует бесплатного доступа на единый рынок (ЕС - ред.), это всегда права и обязанности при хорошем балансе".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция выделит $36 миллионов на нужды ВСУ
Турция выделит $36 миллионов на нужды ВСУ
Сотрудники НАБУ пришли с обысками к &quot;Укрзализныце&quot;
Сотрудники НАБУ пришли с обысками к "Укрзализныце"
Пристайко отправится с визитом в Чехию
Пристайко отправится с визитом в Чехию
&quot;Дневники принцессы 3&quot;: фильм с Энн Хэтэуэй получит продолжение
"Дневники принцессы 3": фильм с Энн Хэтэуэй получит продолжение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь