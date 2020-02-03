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Хотят свой танк: Дуда и Макрон договорились о сотрудничестве в сфере ОПК

Хотят свой танк: Дуда и Макрон договорились о сотрудничестве в сфере ОПК
22:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Польша и Франция планируют вместе строить европейский танк.

Варшава и Париж планируют принять участие в проекте создания общего европейского танка.

Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник в Варшаве.

"Мы будем вести переговоры об участии в проекте европейского танка в контексте сотрудничества оборонных комплексов. Мы хотели бы участвовать в этом проекте, формируя вместе европейскую экономику, и в будущем получать для своих нужд танк, который вместе будем строить", - отметил Дуда.

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Он отметил, что это является примером одного из секторов, в котором Польша хотела бы развивать сотрудничество с Францией.

Как сообщалось ранее, с участием Дуды и Макрона в Варшаве подписано два документа: о стратегическом партнерстве между Польшей и Францией, а также о сотрудничестве между странами в сфере кибербезопасности.

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Макрон 3-4 февраля находится с официальным визитом в Польше. В течение первого дня визита он проводит встречи с представителями властей и французской диаспорой в Варшаве, а на следующий день президент Франции посетит Краков, где побывает в королевском замке на Вавеле и прочитает лекцию в Ягеллонском университете.

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Франция, Польша, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон.
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