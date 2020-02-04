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Китайский коронавирус зафиксировали еще в одной стране

Китайский коронавирус зафиксировали еще в одной стране
11:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Новый смертоносный коронавирус впервые зафиксирован в Бельгии.

В Бельгии у одного из членов группы, эвакуированной самолетом из Уханя в минувшее воскресенье, обнаружено заражение коронавирусом, объявило бельгийское министерство здравоохранения, не приводя подробностей о данном лице.

Анализы других членов этой группы, размещенной на карантин в военном госпитале города Недер-овер-Хембек дали отрицательный результат.

Зараженный пациент, который не проявляет никаких признаков заболевания и чувствует себя хорошо, переведен в брюссельскую клинику Святого Петра и помещен в изолированную палату, сообщил телеканал RTBF.

То, что среди эвакуированных обнаружен коронавирус, может иметь последствия для других членов вывезенной из Китая группы, отмечает канал. Срок их карантина, предусмотренный на две недели, могут продлить.

Минздрав: В Украине нет коронавируса

Как сообщалось, в понедельник, 3 февраля, состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором чиновники утвердили план предотвращения занесения и распространения на территории государства нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.

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Все по теме:

Китай, Минздрав, Бельгия, Ухань, Больницы, Коронавирус, 2019-nCoV.
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