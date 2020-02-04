Скачать
Вторник, 04.02.2020
Посол Франции о расшифровке "черных ящиков" PS752: Мы готовы
Посол Франции о расшифровке "черных ящиков" PS752: Мы готовы
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером
В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020
В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020

Литва предложила Беларуси альтернативные способы поставок нефти

Литва предложила Беларуси альтернативные способы поставок нефти
17:12 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Литва предлагает Беларуси регулярные поставки нефти и газа через свою инфраструктуру.

Литва предлагает Беларуси использовать ее инфраструктуру для налаживания регулярных поставок нефти и газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по итогам встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы готовы продолжать практику альтернативных поставок нефти, которое уже происходило. Мы можем обсуждать и более постоянный процесс. Об этом шла речь как раз на встрече с премьер-министром Беларуси. Мы должны рассмотреть технические решения, возможности поставки газа. Здесь требуется большая работа", - сказал Линкявичюс.

Макей отметил, что подробно возможности поставки газа через Литву пока не прорабатывались. "Мы обсуждали эти вопросы, но конкретика должна обсуждаться на уровне экспертов", - сказал он.

Планируется, что в мае в Клайпеде состоится белорусско-литовский экономический форум, на котором смогут встретиться премьер-министры двух стран и обсудить весь спектр вопросов.

Лукашенко: РФ обещала Беларуси внутрироссийские цены на газ

"Нынешний визит министра иностранных дел Литвы символическое значение. Мы его рассматриваем как основу для начала нового качественного периода в двусторонних отношениях", - сказал Макей.

Линкявичюс также сказал, что Литва готова к созданию с Беларусью плана по устранению разногласий между странами.

Как сообщалось, в связи с прекращением поставок нефти из России с 1 января 2020 года (стороны не достигли договоренностей по цене), Беларусь стала активно вести поиски альтернативных источников.

"Не волнуйся, мы Беларуси поможем": Лукашенко рассказал о встрече с Помпео

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства диверсифицировать поставки нефти и стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов.

"Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 из Украины - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Удивительно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что же, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться ", - заявлял глава государства.

"Вагонное эмбарго" России: Украина выиграла апелляцию в ВТО

26 января в Новополоцк для переработки на ОАО "Нафтан" поступила первая партия норвежской нефти. Она была доставлена в Беларусь из Клайпедского порта по железной дороге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Литва, Владимир Макей, Линас Линкявичюс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
04 Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
05 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Оскар 2020: фавориты украинских зрителей
Оскар 2020: фавориты украинских зрителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь