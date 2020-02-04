"Не волнуйся, мы Беларуси поможем": Лукашенко рассказал о встрече с Помпео

Лукашенко отмечает, что США знают о проблемах Беларуси "порой лучше, чем он сам".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, что США хорошо знают о проблемах Минска и Москвы и обещали помощь белорусской стороне, пишет УНН со ссылкой на местное агентство БелТА.

Беларусский лидер в ходе поездки в город Добруш комментировал свою встречу с госсекретарем США Майклом Помпео, состоявшуюся в Минске 1 февраля.

"Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он (Помпео) мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией", — заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Он мне сказал: "Не волнуйся, мы Беларуси поможем", — отметил глава государства.

Стоит напомнить, что Беларусь поддерживает любые форматы переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в том числе с участием США. Об этом заявил в субботу, 1 февраля, глава МИД Беларуси Владимир Макей на брифинге по итогам переговоров в Минске госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Александром Лукашенко.