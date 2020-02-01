Макей о ситуации на Донбассе: Позиция Беларуси по Украине всем известна

Правительство Беларуси окажет поддержку любым форматам переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.
Такое заявление сделал глава МИД Беларуси Владимир Макей.
Дипломат рассказал, что позиция Беларуси по Украине прозрачна и всем известна.
"Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины", - сказал Макей на пресс-конференции после встречи с Майком Помпео.
Макей отметил, что власти Беларуси выделят площадку для всевозможных встреч и переговоров.
"Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса в Украине", - добавил глава МИД Беларуси.
Как известно, государственный США после визита в Украину отправился в Беларусь. Помимо встречи с главой МИД Беларуси, Помпео уже успел встретиться и с президентом страны Александром Лукашенком. Там он заявил, что США не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией.