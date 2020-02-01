Скачать
Суббота, 01.02.2020
Эпидемия коронавируса: в МОЗ заявили об усиленной готовности
Эпидемия коронавируса: в МОЗ заявили об усиленной готовности
Макей о ситуации на Донбассе: Позиция Беларуси по Украине всем известна
Макей о ситуации на Донбассе: Позиция Беларуси по Украине всем известна
Софья Кенин выиграла Australian Open 2020 (Фото, Видео)
Софья Кенин выиграла Australian Open 2020 (Фото, Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля

Макей о ситуации на Донбассе: Позиция Беларуси по Украине всем известна

Макей о ситуации на Донбассе: Позиция Беларуси по Украине всем известна
13:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Беларусь готовы полностью поддержать участие США в урегулировании на востоке Украины.

Правительство Беларуси окажет поддержку любым форматам переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.

Такое заявление сделал глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Дипломат рассказал, что позиция Беларуси по Украине прозрачна и всем известна.

"Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины", - сказал Макей на пресс-конференции после встречи с Майком Помпео.

Макей отметил, что власти Беларуси выделят площадку для всевозможных встреч и переговоров.

Социальная защита: жители Донбасса получили 12 мобильных кейсов

"Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса в Украине", - добавил глава МИД Беларуси.

Как известно, государственный США после визита в Украину отправился в Беларусь. Помимо встречи с главой МИД Беларуси, Помпео уже успел встретиться и с президентом страны Александром Лукашенком. Там он заявил, что США не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Беларусь, Донбасс, Владимир Макей, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
02 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
03 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
04 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
05 "Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля
Погода в Украине в первый день февраля
Подозрение на коронавирус: в Ровно обследовали девушку, вернувшуюся из Китая
В Ровно обследовали девушку, вернувшуюся из Китая
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
ASUS ZenFone Max Pro M2 получит тестовую версию Android 10
ASUS ZenFone Max Pro M2 получит тестовую версию Android 10
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь