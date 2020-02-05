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Директор Всемирного банка: медреформу пытаются загубить

Директор Всемирного банка: медреформу пытаются загубить
13:47 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Сату Кахконен заявляет, что мед реформу пытаются загубить из-за "шкурных" интересов.

Директор Всемирного банка по делам Украины Сату Кахконен надеется на продолжение реформы медицинской сферы, начатой предыдущим правительством. Об этом она сказала в интервью.

"Еще одна успешная реформа - медицинская, но ее еще надо довести до конца. Надеюсь, что руководство страны продолжит держаться этого курса. Но меня очень тревожит, и даже опускаются руки из-за того, что эту реформу пытаются сбить из-за каких-то "шкурных" интересов", - сказала Кахконен.

Она также отметила, что пока рано говорить об успешности реформы в сфере борьбы с коррупцией.

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"Но уже создана система антикоррупционных органов, включая антикоррупционный суд. Посмотрим, насколько они эффективно смогут работать. Для действительно существенных изменений нужны годы. Но проведенная работа создает возможность для этого успеха", - добавила Кахконен.

Она отдельно отметила успехи в реформе образования, разделении "Нафтогаза" и открытии рынка сельскохозяйственных земель.

"Последняя реформа - важнейшая с точки зрения обеспечения роста украинской экономики", - подчеркнула Кахконен.

Напомним, в НБУ прогнозируют рост международных валютных резервов до $29 миллиардов уже в этом году.

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НБУ, Всемирный банк, Сату Кахконен, Медредорма.
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