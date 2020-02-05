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Вероятное спасение: Британия проведет испытания вакцины от коронавируса

Вероятное спасение: Британия проведет испытания вакцины от коронавируса
17:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:В Британии на следующей неделе начнутся испытания вакцины против коронавируса на животных.

Ученым в Великобритании удалось добиться прорыва в разработке вакцины против нового коронавируса, и ее испытания на животных должны начаться в начале следующей недели, сообщил в среду телеканал Sky news со ссылкой на профессора Робина Шэттока из Имперского колледжа Лондона.

"Обычные подходы занимают обычно не менее двух-трех лет прежде, чем дойдем до клинических (испытаний - ред.). А мы преодолели эту стадию в лаборатории за 14 дней, получив возможный образец (лекарства - ред.)", - сказал ученый.

"У нас будет (образец вакцины - ред.) - в варианте для животных - к началу следующей недели. Мы срезали эту часть пути", - продолжил он.

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Он отметил, что в случае удачных испытаний и получения достаточного финансирования вакцину можно будет испытывать на людях этим летом.

Sky news напоминает, что вакцина против вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV), который, по мнению ряда исследователей, схож с новым коронавирусом, ранее не была доведена до конца из-за того, что вспышка SARS-CoV в свое время сошла на нет.

В свою очередь Шэтток предупредил, что, хотя распространение нового коронавируса может пойти на спад летом, существует угроза возникновения второй волны заболевания. В связи с этим, заключил профессор, наличие вакцины было бы полезно.

Ранее в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что разработка вакцины от нового коронавируса находится в процессе, и займет 8-10 месяцев.

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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

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Китай, Эпидемия, Британия, Вирус, Коронавирус.
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