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Новая стратегия нацбезопасности: Венгрия намерена укреплять отношения с Францией и Британией

Новая стратегия нацбезопасности: Венгрия намерена укреплять отношения с Францией и Британией
02:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Венгрия приняла новую стратегию нацбезопасности.

В Венгрии приняли новую стратегию национальной безопасности, новая военная стратегия еще разрабатывается.

Об этом сообщает Daily Hungary со ссылкой на министра обороны страны Тибора Бенко.

"Кабинет национальной безопасности Венгрии принял новую стратегию национальной безопасности, в то же время разрабатывается и военная стратегия страны", - заявил глава венгерского военного ведомства.

Излагая стратегию высшим военным чиновникам, Бенко заявил, что ее разделы "сосредоточены на обороноспособности Европы и укреплении отношений с Францией и Великобританией". Он добавил, что еще 3 новых офиса военных атташе будут открыты в этом году в дополнение к трем, которые уже есть при посольствах.

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По мнению чиновника, НАТО все больше сосредотачивается на 2 основных угрозах - с востока (РФ) и с юга.

По поводу Западных Балкан министр обороны заявил, что мир в регионе имеет ключевое значение для Венгрии. В дополнение к операциям на Западных Балканах и в Балтике, венгерская армия инициировала создание центральноевропейского многонационального и регионального командования для специальных операций, сказал он.

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Бенко отметил, что в рамках программы обороны и развития Венгрии "Zrinyi 2026" армия закупила многофункциональные вертолеты Airbus. Четыре вертолета доставлены в декабре, и армия получит еще 16 к 2021 году.

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Франция, Великобритания, НАТО, Венгрия.
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