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Наказание стран-нарушителей: Совет Европы одобрил "новую дополнительную" процедуру

Наказание стран-нарушителей: Совет Европы одобрил "новую дополнительную" процедуру
05:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Совет Европы одобрил процедуру применения наказания в отношении стран-нарушителей.

Комитет министров Совета Европе 5 февраля одобрил "новую дополнительную" процедуру между комитетом и Парламентской ассамблеей (ПАСЕ) по наказанию государств, совершивших серьезное нарушение своих уставных обязательств, сообщает сайт Совета Европы, информирует УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Внедрение этой процедуры действительно является результатом дискуссий, проведенных на Хельсинской министерской сессии (17 мая 2019 года), во время которой была отмечена необходимость согласованных действий с целью усиления способности организации более эффективно реагировать в ситуациях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает стандартов, основных принципов и ценностей, которые поддерживает Совет Европы", — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что приветствует одобрение этой процедуры.

29 января Регламентный комитет ПАСЕ принял новую дополнительную процедуру по серьезным нарушениям странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств, она определяет, при каких условиях может быть применена процедура ограничений против страны-нарушителя.

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Согласно новой дополнительной процедуре по серьезным нарушениям странами-членами Совета Европы, в случае выявления таких "серьезных нарушений" предполагается новая процедура, задача которой — "избежать санкций". Чтобы исправить нарушения, государству будет предоставляться год времени. Наказать за "серьезные нарушения" государство-член Совета Европы могут только по согласованию Комитета министров Совета Европы, ее генерального секретаря и Парламентской ассамблеи.

В июне 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы изменила процедуру применения санкций, и Россия вернулась к полноценной работе в ПАСЕ после четырех лет перерыва.

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В ответ на это делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ покинули зал заседаний. Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Однако 16 января Верховная Рада приняла заявление о возвращении постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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ПАСЕ, ЕС, Совет Европы, Мария Пейчинович-Бурич.
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