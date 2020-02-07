Карнавалу - быть: В Венеции власти восстановили город после наводнения

Новости мира:Власти Венеции смогли достаточным образом восстановить город после наводнения, которое было осенью.

Итальянцы готовы к проведению традиционного ежегодного Венецианского карнавала, вопреки наводнению, которое пережил город осенью. Об этом рассказали организаторы карнавала.

Так, Венецианский карнавал-2020 буде проходить с 8 по 25 февраля в городе Венеция. Тема карнавала 2020 года: "Il Gioco, l'amore e la Follia" (можно перевести как "Игра, любовь и безумие").

"Половодье в ноябре прошлого года обрушилось на город, но это не помешало нам организовать карнавал, напротив: мы сотрудничаем со многими частными лицами, которые помогают нам возродить город", - рассказали организаторы.

Они также отметили, что не рассчитывают на плохую погоду в карнавальный период, но рассчитывают на возвращение туристов в город, ведь для них уже все готово.

"Мы не предвидим новых штормов в период карнавала: в настоящее время погода ясная, а сегодня чудесный солнечный весенний день. Да, мы заметили, что поток туристов сократился, но мы все же хотели бы успокоить тех, кто хочет приехать и посетить нас: город восстановился, и все виды деятельности (отели, рестораны и многое другое) уже работают", - отмечают организаторы.

Венецианцы стараются сохранять бодрость духа и сконцентрироваться на положительных аспектах, несмотря ни на что.

"Очевидно, что мы работаем над решением тех проблем, с которыми сталкивается город, но мы также решили проявить беззаботный тон, потому что сначала венецианцам нужна беззаботность", - резюмировали организаторы карнавала.

Как сообщалось ранее, итальянский город Венеция пережил вечером 12 ноября второе худшее наводнение за время регулярной фиксации уровня воды с конца 19-го века. В 23:00 уровень воды в венецианской лагуне достиг отметки 194 сантиметра над средним. Под водой оказалось около 82 процентов территории островной части города.

Позже ущерб от наводнения в Венеции оценили в сотни миллионов евро.