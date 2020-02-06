В Италии скоростной поезд сошел с рельсов: два человека погибли и 30 пострадали

Новости мира:Скоростной поезд сошел с рельсов в итальянской области Ломбардия, погибли два человека.

Скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел в четверг утром с рельсов в провинции Лоди, в результате два человека погибли, около 30 пострадали, сообщила газета "Коррьере делла сера".

Погибли машинист поезда и железнодорожный работник, не опасные для жизни травмы получили 30 человек.

Поезд направлялся из Милана в Болонью. Катастрофа произошла в коммуне Оспедалетто-Лодиджано в 05:35 по местному времени.

Причины инцидента пока неизвестны. С рельсов сошли, как минимум, два вагона поезда, а также локомотив.

На месте работают медики и пожарные. Движение на линии Милан-Болонья приостановлено.

Напомним, двое людей погибли и трое получили ранения в результате аварии пассажирского поезда на востоке Ботсваны.

По меньшей мере семь человек погибли и более 30 пострадали, когда на севере Мексики, в штате Сонора, наполненный пассажирами автобус столкнулся с грузовым поездом.