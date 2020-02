Жертвы авиакатастрофы: В Стамбуле госпитализировали не менее 52 человек

Пассажирский самолет выехал в среду за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле и загорелся.

Об этом сообщил телеканал NTV и ряд других турецких СМИ, в частности газета Daily Sabah.

На кадрах телеканала видно, что самолет также загорелся и разрушился на три части. Все пассажиры были эвакуированы. По данным местных властей, 52 человека госпитализированы.

"На момент 19:40 (18:40 по киевскому времени) мы доставили из аэропорта в больницы 52 человека", — сказал губернатор Стамбула Али Йерликая.

"Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб", — приводит слова министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турана телеканал NTV.

По уточненным данным, на борту рейса PC2193 находилось 177 человек, из них 171 пассажир и шесть членов экипажа. Телеканал A Haber сообщает, что самолет принадлежал турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.

В качестве предварительной причины произошедшего называется сильный ветер при заходе на посадку. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося. Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет.

BREAKING — Plane catches fire after veering off runway at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport; all passengers safely evacuated pic.twitter.com/2sn4QJFwg3

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 5, 2020