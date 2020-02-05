Скачать
Среда, 05.02.2020
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
Борьба с эпидемией: ВОЗ назвала необходимую сумму на первоочередные меры
Борьба с эпидемией: ВОЗ назвала необходимую сумму
Фьюри перед боем с Уайлдером будет окунать руки в бензин
Фьюри перед боем с Уайлдером будет окунать руки в бензин
И никаких складочек: Apple запатентовала уникальный гибкий экран (Фото)
Apple запатентовала уникальный гибкий экран без складок

Жертвы авиакатастрофы: В Стамбуле госпитализировали не менее 52 человек

Жертвы авиакатастрофы: В Стамбуле госпитализировали не менее 52 человек
19:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:В Стамбуле после авиакатастрофы в больницу попали не менее 52 человек.

Пассажирский самолет выехал в среду за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле и загорелся.

Об этом сообщил телеканал NTV и ряд других турецких СМИ, в частности газета Daily Sabah.

На кадрах телеканала видно, что самолет также загорелся и разрушился на три части. Все пассажиры были эвакуированы. По данным местных властей, 52 человека госпитализированы.

В аэропорту Стамбула пассажирский Boeing развалился на части при посадке (Видео)

"На момент 19:40 (18:40 по киевскому времени) мы доставили из аэропорта в больницы 52 человека", — сказал губернатор Стамбула Али Йерликая.

"Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб", — приводит слова министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турана телеканал NTV.

 По уточненным данным, на борту рейса PC2193 находилось 177 человек, из них 171 пассажир и шесть членов экипажа. Телеканал A Haber сообщает, что самолет принадлежал турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. 

Жертвы лавины: В Турции число погибших от стихийного бедствия возросло до 38 человек

В качестве предварительной причины произошедшего называется сильный ветер при заходе на посадку. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося. Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Самолет, Жертвы, Стамбул, Пострадавшие, Авиакрушение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Министрам урезали зарплаты и премии
03 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
04 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
05 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Едет к Папе Римскому: Зеленский запланировал визит в Италию и Ватикан
Зеленский едет к Папе Римскому
Грипп продолжает &quot;косить&quot; украинцев: эпидемический порог растет
Грипп продолжает "косить" украинцев
В Киеве сотрудники СБУ пришли с обыском на канал 1+1 (Видео)
Сотрудники СБУ пришли с обыском на канал 1+1 (Видео)
Что подарить девушке на День святого Валентина 2020: 8 идей
Что подарить девушке на День святого Валентина 2020: 8 идей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь