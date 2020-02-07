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В Польше после проверки выявили 13 тыс нелегальных украинских рабочих

В Польше после проверки выявили 13 тыс нелегальных украинских рабочих
14:54 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:В Польше за прошлый год проверки обнаружили более 13 тыс нелегальных работников из Украины.

В прошлом году в Польше значительно возросло количество проверок легальности пребывания и трудоустройства в стране иностранцев. 

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио", об этом рассказали в Пограничной службе Польши.

Отмечается, что польские пограничники провели более 26,7 тыс. проверок законности проживания, охвативших более 61,3 тыс. иностранцев. Нарушения обнаружили в отношени 26,6 тыс. человек.

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Для сравнения: 2018 функционеры Пограничной службы Польши провели 15,8 тыс. таких проверок, охвативших 36 тыс. иностранцев.

В то же время, 4094 проверки легальности трудоустройства показали, что более 14,7 тыс. иностранцев работало в Польше незаконно. 

Среди наиболее частых нарушителей были украинцы - 13,3 тыс., грузины - 476, молдаване - 326 и белорусы - 243.

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По данным Пограничной службы Польши, в прошлом году польскую государственную границу пересекло 10,4 млн граждан Украины.

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Украина, Польша, Нелегалы, Работа.
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