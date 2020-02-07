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Плохое обновление: Власти Франции оштрафовали Apple на 25 млн евро

Плохое обновление: Власти Франции оштрафовали Apple на 25 млн евро
15:19 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Во Франции власти оштрафовали Apple из-за того, что производитель не предупредил пользователей о замедлении работы устройств после обновления.

Французское управление по защите прав потребителей оштрафовало компанию Apple на 25 миллионов евро за то, что производитель не сообщил потребителям о том, что обновление операционной системы iPhone замедлит работу устройства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Когда потребители не смогли вернуться к старой версии своей операционной системы, многие из них были вынуждены заменить аккумуляторы и даже приобрести новый телефон", - сказал генеральный директор управления.

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Дело против Apple рассматривали после жалобы неправительственной организации, которая заявила, что компания намеренно создает обновление, из-за которого телефоны работают медленнее, чтобы заставлять потребителей покупать новые. 

Расследование не нашло доказательств "умышленных действий в юридическом смысле этого термина", сообщил чиновник министерства экономики. 

Но потребители не были проинформированы о том, что их телефоны могут быть замедлены обновлением iOS, поэтому Apple была признана виновной во введении в заблуждение.

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"Штраф Apple в размере 25 миллионов евро справедливо напоминает компаниям об их ответственности продавать безопасную и устойчивую продукцию потребителям", - сказала Агнес Панье-Рунахер, младший министр министерства экономики.

Пресс-секретарь Apple отметил, что "нашей целью всегда было создавать безопасные продукты, которые оцениваются нашими клиентами, и обеспечения того, чтобы iPhone прослужил как можно дольше, является частью этого. Мы довольны результатами расследования".

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Франция, Apple, Телефоны.
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