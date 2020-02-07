Снятие санкций с России? В Британии объяснили заявление Департамента торговли

Новости мира:Великобритания намерена сохранить торговые контрмеры против России и все действующие санкции ЕС.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии намерено сохранить торговые контрмеры против Российской Федерации, а также все действующие санкции, введенные на уровне Европейского Союза.

Как говорится в разъяснении Посольства Великобритании в Украине, министр международной торговли Великобритании заявил о "контрмерах в сфере торговли" в отношении РФ, а не о "санкциях", как пишут некоторые СМИ.

"Согласно правилам ВТО, такие контрмеры помогают защитить бизнес от убытков, вызванных недобросовестной конкуренцией или непредвиденными скачками импорта. Эти меры основываются на экономических фактах и не вытекают из политических соображений. Сообщение о намерениях (Notice of Determination) - это объявление о том, что после анализа соответствующей доказательной базы мы намерены сохранить эти контрмеры в отношении России (по итогам просмотра), а не отменить их", - говорится в разъяснениях посольства.

При этом сказано, что Британия после выхода из Европейского Союза, состоявшегося 31 января, вступила в переходный период, в течение которого она остается частью единого рынка и таможенного союза ЕС. Поэтому в этот период Великобритания продолжит применять имеющиеся защитные инструменты ЕС в сфере торговли на своих границах.

"Мы планируем сохранить 43 из 106 действующих защитных контрмер ЕС в рамках своей собственной системы защиты торговли. Управление торговой защиты пересмотрит каждую из этих 43 контрмер, чтобы убедиться в их соответствии потребностям различных отраслей британской экономики. Этот анализ определит, следует ли продолжать применять те или другие меры и на каком уровне, когда Великобритания начнет проводить независимую торговую политику", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в течение переходного периода Великобритания планирует придерживаться политики санкций ЕС. "В этот период мы будем в полной мере использовать полномочия, предусмотренные национальным законодательством о санкциях, но будем несколько ограничены в вопросе введения мероприятий самостоятельно. Когда переходный период закончится, мы планируем сохранить все действующие санкции, введенные на уровне ЕС", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что санкции являются многосторонним механизмом, и Великобритания продолжит тесно сотрудничать и координировать политику санкций в отношении России с международными партнерами, в частности, США, ЕС и Большой семеркой, на политическом и техническом уровне.

Как известно, 31 января в полночь по центральноевропейскому времени Великобритания вышла из состава Евросоюза.

После выхода начался переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период введен для того, чтобы дать больше времени гражданам и бизнесу адаптироваться к новым условиям после выхода Британии из ЕС.

"Во время переходного периода Соединенное Королевство продолжит применять законодательство ЕС, но не будет представлено в институтах ЕС. Переходный период может быть продлен на один или два года, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года", - говорилось в сообщении Совета ЕС относительно утверждения соглашения о выходе Британии.

Анонсировалось, что переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Британией начнутся сразу после Brexit.