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Выборы в Словакии: Правящая партия сохраняет лидерство

Выборы в Словакии: Правящая партия сохраняет лидерство
11:42 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:По данным опроса, правящую партию готовы подержать чуть больше 17% избирателей.

Если бы парламентские выборы в Словакии состоялись менее чем за месяц до официальной даты их проведения, наибольший результат был бы у партии экс-премьера Роберта Фицо Smer-SD.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства АКО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Так, правящая партия набирает 17,3%. За ней идет оппозиционное движение OĽaNO, которое набирает 13,5% голосов. На третьем месте ультраправая "Народная партия – Наша Словакия" (ĽSNS) с 11,8%, далее идет партия экс-президента Словакии Андрея Киски"Для людей" (Za ľudí) с 9,5% поддержки и коалиция с участием президентской партии "Прогрессивная Словакия" с 8,7%.

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Всего в состав парламента проходят девять политических образований.

Согласно опросу, проведенному агентством АКО в начале января, ситуация была совсем другой. Руководящая партия получила поддержку 17,7%, на втором месте были ультраправые с 11,7% голосов. OĽaNO занимал лишь пятое место.

Напомним, Сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман, давший показания на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа.

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Выборы, Словакия, Выборы в Словакии, Роберт Фиц.
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