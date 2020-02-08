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Ограбили Сбербанк: В Боснии трое украинцев всего за 53 часа обчистили 23 банкомата

Ограбили Сбербанк: В Боснии трое украинцев всего за 53 часа обчистили 23 банкомата
14:59 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:В Боснии трем гражданам Украины всего лишь за 53 часа удалось ограбить не менее чем 23 банкомата Сбербанка на сумму 37 млн гривен.

В Боснии трем гражданам Украины понадобилось лишь 53 часа, чтобы ограбить 23 банкомата российского Сбербанка, похитив 2,7 млн конвертируемых марок (более 37 млн грн).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Zurnal.

Подозреваемым удалось "обчистить" по меньшей мере 23 банкомата Сбербанка в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджиче, Илиже, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какане и, наконец, в Бихаче. 

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Хотя они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня, в пятницу, российский Сбербанк ничего не заметил и только в понедельник, на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли 2,7 миллиона конвертовних марок. 

Официально Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнику утром 31 января.

Два дня спустя, 2 февраля Бойко и Зайцев были арестованы после того, как полиция Бихача случайно на них наткнулась. Титаренко удалось скрыться, и полицейские органы БиГ имеют информацию, что он въехал в Венгрию днем позже. Правоохранители нашли около 100 тысяч марок у Зайцева и Бойко, а остальные 2,6 миллиона марок, которые, по данным Сбербанка, пропали без вести, до сих пор не найдены. Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и причин своих действий.

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Ограбленые банкоматы принадлежат фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии, но злоумышленники грабили только Сбербанк.

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Украина, Сбербанк, Босния.
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