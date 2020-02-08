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Масштабное ДТП в Венгрии: погибло двое украинцев

Масштабное ДТП в Венгрии: погибло двое украинцев
16:49 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Результате ДТП в Венгрии, двое украинцев погибло, еще семь - попали в больницу.

Венгрии в результате столкновения пяти транспортных средств на трассе M3 в направлении Будапешта погибли двое граждан Украины. Об этом сообщает венгерское издание Karpat Hir.

Авария произошла в пятницу утром на 98 километре трассы в направлении Будапешта в районе города Кал.

Как сообщает портал BPI Autosok, сначала столкнулись два легковых автомобиля, которые остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.

Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией и вылетел за пределы дороги.

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В результате один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.

В изуродованные авто на дороге позже врезались еще два транспортных средства.

Напомним, Инженеры компании Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении самолетов 737 MAX.

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ДТП, Авария, Венгрия, Украинцы.
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